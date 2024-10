Cade dal letto nella notte e muore (Di giovedì 24 ottobre 2024) C’è un velo di mistero che aleggia ancora sopra la morte di un’anziana riminese residente a Viserba in via Beltramini, deceduta ieri mattina intorno alle 9 al Pronto soccorso di Rimini dove era stata trasferita d’urgenza per una ferita che si sarebbe provocata Cadendo dal letto nel sonno. È questa infatti la pista seguita dai carabinieri intervenuti sul posto che, coordinati dalla Procura nella persona del pm di turno Luca Bertuzzi, hanno compiuto accertamenti e verifiche nella casa dell’anziana per chiarire la dinamica dell’incidente domestico. Questo infatti sarebbe accaduto a Brigitte Ardt, 85enne nata in Germania che da tempo viveva in città, nella sua casa di Viserba insieme alla figlia. Ilrestodelcarlino.it - Cade dal letto nella notte e muore Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) C’è un velo di mistero che aleggia ancora sopra la morte di un’anziana riminese residente a Viserba in via Beltramini, deceduta ieri mattina intorno alle 9 al Pronto soccorso di Rimini dove era stata trasferita d’urgenza per una ferita che si sarebbe provocatando dalnel sonno. È questa infatti la pista seguita dai carabinieri intervenuti sul posto che, coordinati dalla Procurapersona del pm di turno Luca Bertuzzi, hanno compiuto accertamenti e verifichecasa dell’anziana per chiarire la dinamica dell’incidente domestico. Questo infatti sarebbe accaduto a Brigitte Ardt, 85enne nata in Germania che da tempo viveva in città,sua casa di Viserba insieme alla figlia.

