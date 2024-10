Borsa | l' Europa lima i rialzi dopo i dati Usa Milano +02%

Quotidiano.net - Borsa: l'Europa lima i rialzi dopo i dati Usa, Milano +0,2%

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Proseguono positive mano ile Borse europee, dove gli investitori sono stati confortati dal flusso di trimestrali in arrivo oggi con Barclays (+5,3%), Renault (+4,8%), Unilever (+3,3%) e Saipem (+4,5%) in bella evidenza in scia ai conti. Francoforte (+0,6%) guida idavanti a Parigi (+0,4%),(+0,2%) e Londra (+0,2%). A New York il Nasdaq sale dello 0,6%, trascinato dai risultati di Tesla (+16%), mentre l'S&P 500 avanza dello 0,2%. Isu sussidi di disoccupazione, vendite di nuove case e indice pmi hanno confermato la solidità dell'economia americana, rendendo più remota la possibilità che la Fed debba usare la mano pesante sui tassi. Bene i titoli di Stato con il rendimento del Btp in calo di sei punti base e il Treasury di quattro mentre lo spread tra i bond italiani e il Bund si restringe di un punto a quota 120.