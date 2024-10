Aumentano gli incidenti informatici nel settore finanziario (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Banca d’Italia ha pubblicato un report sugli incidenti informatici nel settore finanziario, più che raddoppiati tra il 2020 e il 2023. E se nel 2020 solo il 12 per cento, tra banche e istituti di pagamento, ha segnalato problemi significativi, nel 2023 la percentuale è del 26 per cento, dopo il 29 nel 2022. Il panorama delle minacce è in continua evoluzione. I “classici” problemi, bug nei software e malfunzionamenti hardware, causano del 40 per cento degli incidenti. Poi gli attacchi cyber: furto di credenziali, ingegneria sociale (chiamate da falsi operatori, mail di phishing, messaggi con link malevoli) e malware. Nel 2023 tanti gli attacchi DDoS, molti dei quali da hacker pro-russi come rappresaglia per il sostegno italiano all’Ucraina. Ma l’anello debole della catena sono i fornitori terzi. Nel 2023, la metà dei casi ha coinvolto un fornitore. Ilfoglio.it - Aumentano gli incidenti informatici nel settore finanziario Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Banca d’Italia ha pubblicato un report suglinel, più che raddoppiati tra il 2020 e il 2023. E se nel 2020 solo il 12 per cento, tra banche e istituti di pagamento, ha segnalato problemi significativi, nel 2023 la percentuale è del 26 per cento, dopo il 29 nel 2022. Il panorama delle minacce è in continua evoluzione. I “classici” problemi, bug nei software e malfunzionamenti hardware, causano del 40 per cento degli. Poi gli attacchi cyber: furto di credenziali, ingegneria sociale (chiamate da falsi operatori, mail di phishing, messaggi con link malevoli) e malware. Nel 2023 tanti gli attacchi DDoS, molti dei quali da hacker pro-russi come rappresaglia per il sostegno italiano all’Ucraina. Ma l’anello debole della catena sono i fornitori terzi. Nel 2023, la metà dei casi ha coinvolto un fornitore.

