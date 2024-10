Oasport.it - ATP Vienna 2024: Flavio Cobolli si ritira dopo un set e mezzo, Alex de Minaur ai quarti

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Finisce anticipatamente il match di secondo turno dell’ATP 500 diche metteva di frontee l’australianode. Il romano, infatti, si èto a causa di un problema a una spalla, occorso nel finale del primo set e continuato nel secondo: obbligata la decisione dell’italiano, sotto in quel momento per 7-6(2) 3-1. Per l’australiano ora sfida con il qualificato (di lusso, va detto) ceco Jakub Mensik. Il primo set non sembra poi mostrare reali difficoltà per, anche se per l’azzurro arriva quasi subito il break contro in virtù di parecchi problemi con il dritto, che nel terzo game si può ben dire che lo abbandoni. Il romano c’è e si fa sentire eccome, però: risale da 40-0 sul 2-4 per tentare una prima volta il controbreak, sprecando però la sua chance con un errore di rovescio.