ATP di Vienna, Berrettini batte Tiafoe e conquista i quarti di finale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Vienna – Arriva una splendida vittoria da Matteo Berrettini all'ATP 500 di Vienna. Il tennista romano, numero 41 al mondo, ha battuto lo statunitense Frances Tiafoe per 6-3, 6-7, 6-3 e ha conquistato i quarti di finale. Lorenzo Musetti ha proseguito agli ottavi di finale, dopo il ritiro di Gael Monfils, ritirato per un malessere. Ora affronterà il tedesco Alexander Zverev. Foto atptour/Instagram da matBerrettini Instagram ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

Quante posizioni guadagna Berrettini nel ranking ATP? Che balzo a Vienna! E si avvicina Cobolli… - 470 punti, superando così il kazako Aleksander Bublik (1. Di seguito le proiezioni dettagliare per il ranking ATP di Matteo Berrettini a Vienna. 570), il ceco Jiri Lehecka (1. Se dovesse andare in finale allora volerebbe a 1. Il successo ottenuto ieri sera contro il numero 15 del mondo infonde grandissimo ottimismo al tennista italiano, che ora attende di conoscere chi sarà il suo avversario nei quarti di finale sul cemento della capitale austriaca: sarà il vincitore del confronto tra lo statunitense Brandon Nakashima e il russo Karen Khachanov, con entrambi è in vantaggio nei precedenti (1-0 e 4-0). (Oasport.it)

Chi affronterà Matteo Berrettini ai quarti di Vienna? Attesa per l’avversario - tutti i precedenti a favore - . 00), con Berrettini che osserverà con attenzione per proiettarsi verso il quarto di finale di domani e sognare in grande. Matteo Berrettini attende ora di sapere chi sarà il suo avversario nei quarti di finale e dovrà aspettare la serata odierna per conoscere il vincitore del confronto tra Nakashima e il russo Karen Khachanov. (Oasport.it)

Tennis - torneo Vienna - Berrettini ai quarti di fimale : sconfitto l'americano Tiafoe 2 set a 1 - 310 euro). 41 Atp, ha superato al secondo turno (ottavi) lo statunitense Frances Tiafoe, 15esimo del ranking mondiale e testa di serie numero 5, con il punteggio. . 470. Terzo quarto di finale, in altrettante partecipazioni, per Matteo Berrettini all’Erste Bank Open, l’ATP 500 di Vienna, in Austria, di scena fino a domenica sul veloce indoor alla Wiener Stadthalle (montepremi 2. (Gazzettadelsud.it)