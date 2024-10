Ardea, furto nella notte all’Emporio Abate: ladri in fuga con il bottino (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ardea, 24 ottobre 2024 – Serranda scardinata, arraffato il bottino e poi la fuga: furto nella notte ad Ardea nel cuore di Tor San Lorenzo. Preso di mira è stato l’Emporio Abate, in viale San Lorenzo, dove ignoti a 00:30 circa si sono introdotti nell’esercizio commerciale. Dopo aver messo a soqquadro il negozio, i ladri hanno rubato diversa mercanzia fra capi d’abbigliamento firmati, profumi e scarpe. Poi è scattato l’allarme che li ha messi in fuga. Tempestivo l’intervento dei carabinieri della Tenenza di Ardea che non sono riusciti, però, ad intercettare i malfattori. Son. infatti, in corso le indagini. Purtroppo, non è la prima volta che si verificano furti nell’Emporio Abate, bersaglio dei ladri anche in estate e negli anni scorsi. E non sono i primi episodi del genere in tutta Ardea: sono di pochi giorni fa due rapine. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – Serranda scardinata, arraffato ile poi laadnel cuore di Tor San Lorenzo. Preso di mira è stato l’Emporio, in viale San Lorenzo, dove ignoti a 00:30 circa si sono introdotti nell’esercizio commerciale. Dopo aver messo a soqquadro il negozio, ihanno rubato diversa mercanzia fra capi d’abbigliamento firmati, profumi e scarpe. Poi è scattato l’allarme che li ha messi in. Tempestivo l’intervento dei carabinieri della Tenenza diche non sono riusciti, però, ad intercettare i malfattori. Son. infatti, in corso le indagini. Purtroppo, non è la prima volta che si verificano furti nell’Emporio, bersaglio deianche in estate e negli anni scorsi. E non sono i primi episodi del genere in tutta: sono di pochi giorni fa due rapine.

