Acqua non potabile a Montesilvano, Spoltore e altri 7 comuni della provincia

Acqua non potabile a Montesilvano, Spoltore, Cappelle sul Tavo, Collecorvino, Loreto Aprutino, Moscufo, Penne, Pianella e Picciano.Con una nota di mercoledì 23 ottobre, la Asl ha informato i comuni della non potabilità dell'Acqua destinata a uso umano della sorgente Vitello d'oro.I prelievi

