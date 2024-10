Vernice per imbrattare il bus, writer assolto perché ha un fratello gemello (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ANCONA - Ha un fratello gemello e la giudice lo assolve dal reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Impossibile attribuirgli la colpa. La sentenza per un presunto writer di Monte San Vito, 33 anni, è arrivata lunedì davanti alla giudice Alessandra Alessandroni, convinta dall’arringa Anconatoday.it - Vernice per imbrattare il bus, writer assolto perché ha un fratello gemello Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ANCONA - Ha une la giudice lo assolve dal reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Impossibile attribuirgli la colpa. La sentenza per un presuntodi Monte San Vito, 33 anni, è arrivata lunedì davanti alla giudice Alessandra Alessandroni, convinta dall’arringa

