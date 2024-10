Usa 2024, Eminem al comizio di Harris: “Andate a votare, importante usare propria voce” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il rapper di Detroit Eminem è salito sul palco di un comizio per la campagna presidenziale della vicepresidente Kamala Harris nella sua città natale. “Come molti di voi sanno, la città di Detroit e l’intero Stato del Michigan significano molto per me. E in queste elezioni, i riflettori sono puntati su di noi più che mai”, ha detto alla folla il cantante, da sempre critico nei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, “penso che sia importante usare la propria voce. Quindi incoraggio tutti ad andare a votare”. Ha poi aggiunto che le persone non dovrebbero avere paura di essere punite o di far conoscere la propria opinione, sottolineando che Harris “sostiene un futuro per questo Paese in cui queste libertà e molte altre saranno protette e sostenute”. Il rapper ha poi presentato Obama, che è salito sul palco al ritmo di ‘Lose Yourself’ dello stesso Eminem. Lapresse.it - Usa 2024, Eminem al comizio di Harris: “Andate a votare, importante usare propria voce” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il rapper di Detroitè salito sul palco di unper la campagna presidenziale della vicepresidente Kamalanella sua città natale. “Come molti di voi sanno, la città di Detroit e l’intero Stato del Michigan significano molto per me. E in queste elezioni, i riflettori sono puntati su di noi più che mai”, ha detto alla folla il cantante, da sempre critico nei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, “penso che siala. Quindi incoraggio tutti ad andare a”. Ha poi aggiunto che le persone non dovrebbero avere paura di essere punite o di far conoscere laopinione, sottolineando che“sostiene un futuro per questo Paese in cui queste libertà e molte altre saranno protette e sostenute”. Il rapper ha poi presentato Obama, che è salito sul palco al ritmo di ‘Lose Yourself’ dello stesso

