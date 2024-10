Un fine settimna con gli spettacoli e i laboratori del Planetario di Bari (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sabato 26 Ottobre dalle ore 19:00 alle 20:00 spettacolo di astronomia “La storia dell'Universo” per rivivere l’emozione del Big Bang e le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’universo in un percorso avvincente adatto a tutti, la nascita della Terra e la luce delle prime stelle e delle galassie Baritoday.it - Un fine settimna con gli spettacoli e i laboratori del Planetario di Bari Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sabato 26 Ottobre dalle ore 19:00 alle 20:00 spettacolo di astronomia “La storia dell'Universo” per rivivere l’emozione del Big Bang e le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’universo in un percorso avvincente adatto a tutti, la nascita della Terra e la luce delle prime stelle e delle galassie

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo Liguria, possibili nubifragi nel fine settimana - A mettere in guardia sulla nuova ondata di maltempo, in arrivo sulla nostra regione, sono gli esperti di 3bmeteo ... (genovatoday.it)

Visite, degustazioni e passeggiate: il programma del quarto fine settimana delle Vie dei Tesori a Palermo - Visitare uno stand dell’Aeronautica militare per capire quali sono gli equipaggiamenti in volo, rivedere il murale realizzato anni fa (proprio durante Le Vie dei Tesori) e seguire i ricordi di Rosalba ... (palermotoday.it)

In arrivo altra pioggia. Rischio nubifragi in Liguria e Piemonte nel fine settimana - L’ennesimo fronte sta interessando in queste ore il Centro-Nord con piogge e rovesci sparsi. Sarà il preludio ad una nuova fase perturbata con pioggia che si ... (ilsecoloxix.it)