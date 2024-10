Temptation Island | i segreti svelati un mese dopo il falò

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) A undall’ultimodi, i protagonisti hanno condiviso i loro aggiornamenti. Filippo Bisciglia ha intervistato le coppie, rivelando colpi di scena inaspettati.Federica e Alfonso sono usciti insieme, ma Alfonso ha detto: “Lei era molto presa dal percorso non pensava mai a noi. Lei mi ha lasciato. Non sono stato io”. Federica ha risposto: “Sto bene adesso Ho deciso di chiudere la mia relazione”.Giulia e Mirco non stanno più insieme. Mirco ha cominciato a conoscersi con la single Alessia, mentre Giulia ha dichiarato: “Io lo amo ancora, ma non so se la mia era solo un’abitudine”.Anna e Alfred si sono separatiun acceso confronto. Alfred ha ammesso: “Ho bisogno di capire quello che voglio”, mentre Anna ha detto: “Mi auguro solo di non amare più per due”.Titty e Antonio hanno chiuso definitivamente.