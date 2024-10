Sicurezza sul lavoro, professioni sanitarie lombarde protagoniste (Di mercoledì 23 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Un tavolo di confronto tra istituzioni, sindacati e rappresentanti di tutti i settori professionali coinvolti per individuare e attuare strategie concrete di messa in Sicurezza e prevenzione. È l’obiettivo di una serie di eventi e attività divulgative organizzate dalla Regione Lombardia in occasione della Settimana Europea della Salute e delle Sicurezza sul lavoro. Un programma che ha visto la rappresentanza a Milano degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Lombardia. xh7/fsc/gtr/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Sicurezza sul lavoro, professioni sanitarie lombarde protagoniste Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Un tavolo di confronto tra istituzioni, sindacati e rappresentanti di tutti i settori professionali coinvolti per individuare e attuare strategie concrete di messa ine prevenzione. È l’obiettivo di una serie di eventi e attività divulgative organizzate dalla Regione Lombardia in occasione della Settimana Europea della Salute e dellesul. Un programma che ha visto la rappresentanza a Milano degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delleTecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Lombardia. xh7/fsc/gtr/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

