Shawn Michaels: "Giulia e Stephanie Vaquer sono la mia sfida più grande"

NXT, da qualche tempo a questa parte, è tornato a far parlare molto bene di sé. Spogliato delle tonalità variopinte, il terzo roster WWE si è ripreso la scena con l'avvento di talenti di assoluto livello e nuovi acquisti dal mondo delle indies che hanno già conquistato il cuore dei fan. Ultime in ordine di arrivo, Giulia e Stephanie Vaquer, due nomi di spicco del wrestling femminile.

Tutto il possibile per loro

In un recente episodio di Busted Open Radio, è stato chiesto a Shawn Michaels quali fossero le difficoltà nel lavorare con star già affermate come Stephanie Vaquer e Giulia. "La cosa più impegnativa in questo momento è l'aspetto della comunicazione, e l'assicurarsi che capiscano quello che stai trasmettendo. Soprattutto quando si parla delle sottigliezze. È una cosa che, personalmente, sto cercando di fare al meglio.

