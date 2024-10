Robert Pattinson, fan scioccati dalla sua vera voce: "È uguale a quella di un personaggio dei cartoni animati" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Uno scherzo telefonico della compagna Suki Waterhouse ha lasciato di stucco il pubblico. I fan di Robert Pattinson sono rimasti sbalorditi dopo aver sentito il suo reale tono di voce, con molti spettatori che sostengono suoni proprio come un famoso personaggio dei cartoni animati per bambini. I commenti sull'accento della star di Twilight hanno inondato i social media. In un video pubblicato su TikTok dalla rivista Elle, la compagna dell'attore Suki Waterhouse lo chiama per scherzo, ed è immediatamente diventato virale sul web. Waterhouse ha chiamato il fidanzato davanti alla telecamera, stuzzicandolo su un'offerta di lavoro che ha ricevuto. voce reale L'attrice ha spiegato a Pattinson di aver ricevuto la proposta di condurre Movieplayer.it - Robert Pattinson, fan scioccati dalla sua vera voce: "È uguale a quella di un personaggio dei cartoni animati" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Uno scherzo telefonico della compagna Suki Waterhouse ha lasciato di stucco il pubblico. I fan disono rimasti sbalorditi dopo aver sentito il suo reale tono di, con molti spettatori che sostengono suoni proprio come un famosodeiper bambini. I commenti sull'accento della star di Twilight hanno inondato i social media. In un video pubblicato su TikTokrivista Elle, la compagna dell'attore Suki Waterhouse lo chiama per scherzo, ed è immediatamente diventato virale sul web. Waterhouse ha chiamato il fidanzato davanti alla telecamera, stuzzicandolo su un'offerta di lavoro che ha ricevuto.reale L'attrice ha spiegato adi aver ricevuto la proposta di condurre

