Tvpertutti.it - Reazione a Catena, i Dappertutto vincono 'seduta' stante nella penultima puntata

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Anche ladisi è conclusa con molti colpi di scena. Sono stati eliminati i Meno Tre, è stata proclamata una nuova squadra campione ed è stato fatto un annuncio riguardante il programma stesso. A eliminare il trio di Pinerolo sono stati i cosiddetti “”. Pierluigi, Luca e Valerie sono riusciti non solo a battere gli ormai ex campioni, ma anche a conseguire una vincita., Pino Insegno fa un annuncio importante sul programma Nel corso di questa, Pino Insegno ha annunciato che venerdì 25 ottobre avrà inizio la Sfida dei Campioni, un torneo di dieci giorni che riporterà in studio le squadre più forti di questa stagione. Non dovrebbero mancare le numero uno in assoluto: le Volta Pagina. Da lunedì 4 novembre tornerà Marco Liorni nel preserale di Rai 1, con la nuova edizione de L'Eredità.