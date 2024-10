Sport.periodicodaily.com - Parma vs Empoli: le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Le due squadre hanno iniziato bene dimostrando di poter arrivare alla salvezza senza troppi patemi.vssi giocherà domenica 27 ottobre 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio Tardini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo un inizio promettente, che li ha visti battere il Milan, con 4 punti in due partite, la squadra di Pecchia ha avuto un calo di rendimento con appena tre punti nelle successive sei partite, frutto di tre pareggi e tre sconfitte. Sicuramente un rendimento che va migliorato approfittando dei turni casalinghi contro le dirette concorrenti. I toscani avevano iniziato in maniera ancora più convincente, con due vittorie e 4 pareggi, ma nelle ultime due gare sono arrivate due sconfitte consecutive contro Lazio e Napoli.