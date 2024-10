NASCAR, nuovo pass per la finale in palio ad Homestead-Miami (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Torna protagonista la NASCAR Cup Series questo week-end con la seconda delle tre prove del Round of 8 dei Playoffs ad Homestead-Miami. Tutto è pronto per una tappa intermedia più che mai importante nella ‘semifinale’ del campionato prima dell’imprevedibile Elimination Race di Martinsville (Virginia) di settimana prossima. Christopher Bell (2023), Denny Hamlin (2009, 2013, 2020), Kyle Busch (2015, 2019), Kyle Larson (2022), William Byron (2021), Martin Truex Jr (2017), Joey Logano (2018) hanno vinto nella storia questo appuntamento che dal 2002 al 2019 è stato valido come finale del campionato. Il tracciato sarà l’ultimo catino da 1 miglio e mezzo presente in calendario, unico nel proprio genere con una sagoma atipica e quattro curve caratterizzate da una pendenza progressiva che oscilla dai 18 ai 20 gradi. Oasport.it - NASCAR, nuovo pass per la finale in palio ad Homestead-Miami Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Torna protagonista laCup Series questo week-end con la seconda delle tre prove del Round of 8 dei Playoffs ad. Tutto è pronto per una tappa intermedia più che mai importante nella ‘semi’ del campionato prima dell’imprevedibile Elimination Race di Martinsville (Virginia) di settimana prossima. Christopher Bell (2023), Denny Hamlin (2009, 2013, 2020), Kyle Busch (2015, 2019), Kyle Larson (2022), William Byron (2021), Martin Truex Jr (2017), Joey Logano (2018) hanno vinto nella storia questo appuntamento che dal 2002 al 2019 è stato valido comedel campionato. Il tracciato sarà l’ultimo catino da 1 miglio e mezzo presente in calendario, unico nel proprio genere con una sagoma atipica e quattro curve caratterizzate da una pendenza progressiva che oscilla dai 18 ai 20 gradi.

