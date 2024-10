Mondiali di Lotta Under 23 Aurora Russo vola in finale | obiettivo medaglia di bronzo

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tirana, 23 ottobre 2024 – Si sta svolgendo a Tirana, in Albania, il Mondiale di23. L’Italia è sulle materassine per le medaglie e nella giornata di oggi,ha ottenuto laper il, che si disputerà domani pomeriggio. L’Azzurra, che ha partecipato alla sua prima Olimpiade a Parigi 2024, è campionessa mondiale e d’Europa nella classe d’età20. Domani in gara anche Laura Godino nei 65 kg e Vincenza Amendola nei 72 kg. Il racconto della gara – Fonte Fijlkam/fijlkam.itè partita alla grande vincendo due incontri: il primo ai danni della turca Merve Karadeniz con un netto 8-1; il secondo, più tirato e vinto negli ultimi secondi del match, superando la norvegese Othelie Hoeie sul risultato di 5-2. Nella semi, appena conclusa, latrice torinese ha affrontato l’indiana Anjli Anjli, alla quale si è dovuta arrendere per schiena.