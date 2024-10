Migranti: Meloni, messo in conto ostacoli progetto Albania, li supereremo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (LaPresse) – “Avevo messo in conto che ci sarebbero stati degli ostacoli ma li supereremo: il protocollo Italia-Albania funzionerà. Non consentirò che una soluzione che abbiamo individuato nel pieno rispetto del diritto italiano ed europeo venga smontata perché c’è una parte della politica che non è d’accordo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del ‘Tempo’ Tommaso Cerno. Lapresse.it - Migranti: Meloni, messo in conto ostacoli progetto Albania, li supereremo Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (LaPresse) – “Avevoinche ci sarebbero stati deglima li: il protocollo Italia-funzionerà. Non consentirò che una soluzione che abbiamo individuato nel pieno rispetto del diritto italiano ed europeo venga smontata perché c’è una parte della politica che non è d’accordo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, intervistata dal direttore del ‘Tempo’ Tommaso Cerno.

