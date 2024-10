Meloni attacca i giudici: «Non un complotto, ma menefreghismo verso la volontà popolare» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Anche Giorgia Meloni ha attaccato i giudici e la magistratura, pur affermando che non parlerebbe «di complotto». La presidente del Consiglio, intervista dal direttore del Tempo Tommaso Cerno, ha risposto a muso duro a una domanda su un possibile disegno per sovvertire il suo governo. La premier ha affermato: «Non parlerei di complotto. Leggo di una Giorgia Meloni complottista, non c’è un disegno di sovvertire la volontà popolare, ma c’è un certo menefreghismo verso la volontà popolare». Poco prima, parlando del protocollo Italia-Albania, ha dichiarato: «Avevo messo in conto che ci sarebbero stati degli ostacoli». E ancora: «Funzionerà». Lettera43.it - Meloni attacca i giudici: «Non un complotto, ma menefreghismo verso la volontà popolare» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Anche Giorgiahato ie la magistratura, pur affermando che non parlerebbe «di». La presidente del Consiglio, intervista dal direttore del Tempo Tommaso Cerno, ha risposto a muso duro a una domanda su un possibile disegno per sovvertire il suo governo. La premier ha affermato: «Non parlerei di. Leggo di una Giorgiacomplottista, non c’è un disegno di sovvertire la, ma c’è un certola». Poco prima, parlando del protocollo Italia-Albania, ha dichiarato: «Avevo messo in conto che ci sarebbero stati degli ostacoli». E ancora: «Funzionerà».

