Manutenzione arborea, pianta pericolante in via Vincenzo Bellini (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pisa, 23 ottobre 2024 - In seguito a un intervento dei Vigili del Fuoco in via Vincenzo Bellini all’altezza del civico n. 1 e alla presentazione di un verbale in cui si dichiara la pericolosità di una pianta in forte stato di inclinazione il Comune di Pisa ha incaricato, in virtù del contratto di Manutenzione del verde pubblico e rinnovo arboreo l’Università di Pisa e la ditta Euroambiente di provvedere a un’accurata verifica dello stato vegetativo della pianta per provvedere alla messa in sicurezza. Il sopralluogo ha evidenziato che la pianta mostra un evidente rialzamento di una parte della zolla radicale, la chioma presenta ferite cicatrizzate, il fusto è fortemente inclinato di 17 gradi in direzione sud-est. Lanazione.it - Manutenzione arborea, pianta pericolante in via Vincenzo Bellini Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pisa, 23 ottobre 2024 - In seguito a un intervento dei Vigili del Fuoco in viaall’altezza del civico n. 1 e alla presentazione di un verbale in cui si dichiara la pericolosità di unain forte stato di inclinazione il Comune di Pisa ha incaricato, in virtù del contratto didel verde pubblico e rinnovo arboreo l’Università di Pisa e la ditta Euroambiente di provvedere a un’accurata verifica dello stato vegetativo dellaper provvedere alla messa in sicurezza. Il sopralluogo ha evidenziato che lamostra un evidente rialzamento di una parte della zolla radicale, la chioma presenta ferite cicatrizzate, il fusto è fortemente inclinato di 17 gradi in direzione sud-est.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pianta pericolante in via Vincenzo Bellini : sarà abbattuta e sostituita - In seguito a un intervento dei Vigili del Fuoco in via Vincenzo Bellini all’altezza del civico 1 e alla presentazione di un verbale in cui si dichiara la pericolosità di una pianta in forte stato di inclinazione, la stessa verrà rimossa. Il ... (Pisatoday.it)