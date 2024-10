Quotidiano.net - Manovra 2025: il testo in Pdf. Dalle pensioni al cuneo fiscale, le novità

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ildella. E da qualche ora la legge di Bilancio, il cui articolato pubblichiamo qui, è approdata in Parlamento. Contiene 144 articoli, che comprendono le misure fiscali, come il taglio dele il riordino delle detrazioni, le norme sullee quelle sulla revisione della spesa, una scure dalla quale si salva la sanità. Oltre che una serie di infiniti capitoli sui vari fronti. Il Ministro dei Rapporti con il Parlamento, Ciriani, invita a contenere le modifiche, ma i partiti sono già pronti a dare l’assalto a colpi di emendamenti. A parte i grandi capitoli della, come il taglio die detrazioni, un capitolo chiave è quello delle