Oasport.it - LIVE Berrettini-Tiafoe 6-3 6-7 6-3, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: Matteo è tornato! Grande vittoria e pass per i quarti!

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:00 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una cordiale buona notte. 22:59 Ottime dunque le indicazioni offerte dal romano, che vuole riuscire in tutti i modi a strappare la convocazioni di capitan Volandri in vista delle Finals di Coppa Davis. 22:59 16 ACE e 3 doppi falli per, che ha servito con il 68% di prime ricavando il 71% di punti. 7 ACE ed un doppio fallo per, che dalla prima ha ricavato il 66% dei punti. 22:59 L’azzurro tornerà in campo venerdì per idi finale in cui attende uno tra il russo Karen Khachanov e l’americano Brandon Nakashima.b.