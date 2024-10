Oasport.it - LIVE Berrettini-Tiafoe 6-3 6-7 2-1, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: continua la battaglia

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Profondissimo l’approccio a rete con il rovescio in back di Matteo. 15-15 In corridoio il dritto inside out del romano. 15-0 Undicesimo ACE di. 2-2 Game. Serve and volley vincente dello statunitense. 40-0 Terzo errore di rovescio consecutivo di Matteo. 30-0 Decolla la risposta di rovescio dell’azzurro. 15-0 E’ largo stavolta il passante di rovescio dell’italiano. 2-1 Game. Servizio e dritto. Con il suo marchio di fabbrica Matteo tiene la battuta. AD-40 ACE! ACE del romano! 40-40 Servizio e dritto. Alè Matteo! 30-40 Palla break. Pazzesca risposta di dritto dello statunitense. 30-30 In corridoio la risposta di rovescio dell’americano. 15-30 ACE. 0-30 Scappa via il dritto in uscita dal servizio dell’azzurro. 0-15 Si ferma sul nastro il rovescio in back di Matteo.