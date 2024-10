Oasport.it - LIVE Berrettini-Tiafoe 6-3 4-3, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurro

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3 Game. Con la prima vincente a 228 km/h Matteo si aggiudica il game risalendo da 0-40.serve ora per restare nel match. AD-40 CHE RIFLESSO! Riflesso felino a rete del romano, che si procura la palla del 5-3. 40-40 CHE PUNTOOOO! Matteo disinnesca la stop volley di rovescio dell’avversario con un tocco incrociato stretto in corsa magistrale. 30-40 Servizio esterno vincente del. 15-40 Splendido passante di dritto in corsa vincente giocato dal romano. 0-40 Tre palle del controstringe troppo l’angolo del dritto incrociato. 0-30 A metà rete il dritto lungolinea di Matteo. 0-15 Demi-volèe di rovescio perfetta dello statunitense. 21:18 Si riparte. 21:17 Medical timeout richiesto dall’americano, che non aveva lamentato alcun fastidio nell’arco del match.