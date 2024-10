Giornalettismo.com - La seconda vita delle newsletter

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Oramai ognuno ha la sua. Un tempo erano stampate, infilate nella bucalettere o lasciate sui tavolini di bar, parrucchieri e altre attività commerciali. Da anni, invece, tutto è diventato digitale: sia per quel che riguarda gli strumenti per la realizzazione, sia per quel che concerne le modalità di invio e ricezione. Con il passare degli anni, il fenomenoè passato dall’essere un elemento tipico della comunicazione commerciale al diventare un nuovo punto focale della comunicazione generalista. Anche quella legata all’approfondimento giornalistico. LEGGI ANCHE > Unadigitale. Per lareale Una soluzione che ricopre molteplici vesti.