Imprese di autotrasporto merci | Cna Pisa dà il via al corso professionalizzante

Pisa, 23 ottobre 2024 - Imprenditori e gestori di Imprese di autotrasporti merci ma anche ex dipendenti del settore e attualmente disoccupati: al via – nella sede di CNA Pisa a Ghezzano – il corso professionalizzante. Sarà a cura dell'agenzia formativa Copernico, interesserà imprenditori – o chi vorrà esserlo – di Imprese di autotrasporto merci conto terzi con piccoli mezzi da 1,5 a 3,5 tonnellate ed è il solo e unico riconosciuto e indispensabile per svolgere la professione in modo legale nel nostro paese.

