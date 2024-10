Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco di Bologna Lepore: “Ora controlli sulle case. Sono pronto a tutto”

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – “Un gruppo di lavoro, formato su mandato mio e di Irene Priolo, già domani (oggi, ndr) si vedrà per partire con un lavoro propedeutico a una nuova mappa del rischio. Si interverrà immediatamente, secondo le prime segnalazioni, per mettere in sicurezza gli edifici o per dichiararli inagibili”. L’aveva detto due giorni fa Matteoin Consiglio comunale e difatti la macchina è già partita a, dove l’attenzione dell’amministrazione è dedicata anche al ripensamento della rete idraulica della città. Ha fatto malissimo l’alluvione della notte tra sabato e domenica, che ha lasciato in dote in tutta la provincia centinaia di sfollati (in diminuzione),sott’acqua, garage e negozi devastati dal fango. E ilnon vuole più subire l’anarchia distruttiva dei 12 corsi d’acqua che minacciano