Il ristorante Tuya, celebre a Mykonos e Bucarest, apre a Milano: un'esperienza gastronomica di lusso

Prestoaccoglierà uno dei più affascinanti ristoranti del panorama gastronomico internazionale., già rinomato a, aprirà le sue porte il 29 ottobre in Piazza Bo Bardi Lina 7, nel cuore pulsante della città. Con un ambiente elegante e ricercato, una cantina con oltre 500 vini selezionati e un menù di alta qualità,si propone di diventare un punto di riferimento per gli amanti del buon cibo e delle esperienze culinarie uniche.: un nuovo hotspot gastronomico nel cuore dinon si limita a essere un, ma si configura come un vero e proprio hub culinario e sociale. Con un design moderno e accattivante, il locale è dotato di 160 coperti e di un'area club esclusiva che accoglie 30 ospiti.