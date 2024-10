Il rap di Rue Diego Scampia e la musica come possibilità | È solo l’inizio

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Megl si te ne vai, Chiu avt e Vien con Papa V. È questa la tripletta di singoli che il rapper Rueha schierato nel corso del 2024 ma già promette nuovaentro la fine dell’anno. Giovane e promettente talento della vivissima scena partenopea, il Principino delle Vele – questo il nickname sui social – ha ingranato la marcia giusta e non intende decelerare. Proprio ora che tutto si sta muovendo nella direzione per cui ha lavorato negli ultimi anni. “Il 2024 per me è un po’mettere la bandierina nel mondole. Cioè, stiamo davvero creando quel movimento per cui possiamo dire che sta uscendo un altro ragazzo di Napoli”, ci racconta Rue. E aggiunge: “questi tre singoli sonoperché quest’anno non è finito. Uscirà ancora un’infinità di pezzi. E sarà laa parlare anche perché non posso spoilerare troppo per il momento”.