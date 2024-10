Il primo trillo in Europa del Diavolo Fonseca osa ancora e convince | Merito dei giocatori subentrati Ma con Rafa nessun problema

Sport.quotidiano.net - Il primo trillo in Europa del Diavolo. Fonseca osa ancora e (con)vince: "Merito dei giocatori subentrati. Ma con Rafa nessun problema»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) di Luca Mignani "sia se stesso, è lui l’allenatore e certe questioni devono essere risolte dall’interno con i. Sono adulti e devono prendersi le loro responsabilità. Ed è quello che stanno facendo". Zlatan Ibrahmovic dixit, nel pre partita. E tanto è stato. Il tecnico portoghese, dal momento critico (l’1-1 del Bruges), ne è uscito come sempre: osando. Dal 4-2-4 nel derby, passando per il turnover estremo (più di metà squadra cambiata) con l’Udinese, fino alla sostituzione di Leao ieri sera. Dentro Okafor che in una manciata di secondi ha servito il 2-1 a Reijnders: "Gli avevo detto di essere pronto in caso avessi trovato il fondo", ha rivelato lo svizzero. Stesso epilogo, ma assist-man diverso: Chukwueze. Dopo il gol all’Udinese, il nigerianoprotagonista: "Sì, per me è un grande momento dopo un mese difficile. Sento la fiducia".