Gaeta.it - Ikea Italia lancia le ‘Quiet Hours’ e le Stanze relax per un’esperienza di shopping inclusiva

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) ha deciso di fare un passo significativo verso l'inclusività nei suoi punti vendita, attuando un programma innovativo per rendere le esperienze dei clienti più serene e accessibili. Con l'introduzione dellee delle '', il colosso svedese dell'arredamento mira a migliorare l'ambiente di, soprattutto per le persone con neurodivergenze. Questa iniziativa, che parte da una fase sperimentale in alcune regioni d', si estende ora a tutti i 22 negozi del paese, in un importante sforzo di sensibilizzazione e accoglienza. L'importanza delle Quiet Hours: un ambiente più sereno Lesono state concepite come un momento di calma all'interno dei negozi, attive ogni mercoledì nelle tre ore che precedono la chiusura.