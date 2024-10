Himalaya, India e Cina trovano un accordo sul confine. Per ora (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le due potenze hanno raggiunto un accordo per il pattugliamento del confine de facto, lungo 3.488 chilometri. Himalaya, India e Cina trovano un accordo sul confine. Per ora InsideOver. It.insideover.com - Himalaya, India e Cina trovano un accordo sul confine. Per ora Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le due potenze hanno raggiunto unper il pattugliamento delde facto, lungo 3.488 chilometri.unsul. Per ora InsideOver.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tom Cruise sta per iniziare le riprese di un nuovo film diretto da Alejandro G. Iñárritu - Per Cruise, si tratterà del primo film dopo aver firmato a gennaio l’accordo per lo sviluppo e la produzione di ... che ha proiettato gli spettatori nella vita degli immigrati che attraversano il ... (tg24.sky.it)

Accordo Santa Sede-Cina. Yan (Shanghai): “Svolta significativa dopo decenni di tensione” - “Una svolta significativa dopo decenni di tensione e mancanza di relazioni formali tra le due entità ”. Così Chiaretto Yan, focolarino cinese, commenta il rinnovo dell’Accordo Santa Sede-Cina sottoscri ... (agensir.it)

Il 24 ottobre è la Giornata mondiale della Polio: la sua ricomparsa nel bacino del Mediterraneo - Ricorre domani, giovedì 24 ottobre il World Polio Day, la Giornata mondiale della Poliomielite, che vede in prima linea il Rotary International nella battaglia ... (settenews.it)