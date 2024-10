Liberoquotidiano.it - HANDSHAKE SPEAKEASY, CITTÀ DEL MESSICO, NOMINATO THE WORLD'S BEST BAR DURANTE LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA THE WORLD'S 50 BEST BARS 2024

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) MADRID, 22 Ottobre/PRNewswire/LaThe's 50, sponsorizzata da Perrier, è stata svelatala cerimonia di premiazione dal vivo a Madrid, in Spagna. Giunto alla 16a edizione, l'evento ha riunito ancora una volta la comunità mondiale dei bar premiando le figure di spiccoscena internazionale dei cocktail. Per la prima volta, l'didelè in cima alla classifica. Situato nel quartiere di Colonia Juárez,è nascosto dietro una porta segreta e vanta una straordinaria gamma di liquori d'annata. Il direttore del bar Eric van Beek fonde con naturalezza tradizione e innovazione, elevando i classici attraverso tecniche all'avanguardia sviluppate nel laboratorio in loco e rivoluzionando ricette familiari con sapori inaspettati. Altri bar nella top five sono Bar Leone di Hong Kong (No.