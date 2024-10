Ilfoglio.it - Gli straordinari

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Uomini in camicia dai tagli di capelli perfetti e donne dalle borse griffate passeggiavano su Viale Europa finché non prendevano posto fuori dai bar per bere gli Aperol Spritz che avevano agognato per tutto il giorno. Sembravano assolutamente determinati a dimenticare quello che era avvenuto e ciò che erano stati nelle otto ore precedenti. L’aperitivo era il corollario naturale di ogni giornata di lavoro. Poi al mattino seguente, gli stessi uomini in camicia e le stesse donne incipriate, sbucavano uno a uno dai garage, a bordo dei loro suv, per fare ritorno negli uffici, dopo aver lasciato i figli al sicuro nelle scuole private. Alcuni di loro, prima di aprire lo sportello, si abbandonavano ad un breve pianto”. Questo a Nico ed Elsa, i protagonisti del bel romanzo d’esordio di Edoardo Vitale intitolato Gli, non sarebbe mai successo.