Gaeta.it - Genova: Rinviati a Giudizio Due Medici e Quattro Infermieri per Morte di Paziente per Errore di Somministrazione

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La grave vicenda avvenuta all’ospedale Galliera diha portato la procura locale a chiedere il rinvio aper sei operatori sanitari, accusati di responsabilità nelladi undi 70 anni. La tragica storia si sviluppa attorno a undidi insulina che ha avuto conseguenze mortali per l’anziano. Analizzando i dettagli di questa vicenda, emergono criticità nel sistema di gestione delle terapie e nella vigilanza operativa del personale. Il caso deldeceduto Il, un uomo di 70 anni, è morto a seguito di unaerrata di insulina presso l’ospedale Galliera. Secondo l’accusa, il personale medico avrebbe iniettato 80 dosi di insulina, anziché le 8 previste dal piano terapeutico, portando l’anziano in stato di coma per diversi giorni prima della