Gabry Ponte fa ballare San Siro: «La celebrazione di un genere musicale» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Trentamila biglietti staccati a poche ora dall'apertura delle prevendite. Un numero da record che spazza via ogni insicurezza della vigilia che rendeva dubbioso Gabry Ponte. Sarà infatti lui il primo dj a far ballare San Siro con uno show evento il 28 giugno 2025 che trasformerà il Meazza in un'enorme dancefloor. E al momento di annunciare la data, Gabry non nascondeva quel più che condivisibile timore che ogni prima volta porta con sé. Ma il popolo intergenerazionale della dance non si è fatto attendere, rispondendo all'appello della prevendita così come successo lo scorso inverno coi palasport. Conferma del fatto che la scena è più viva che mai e il dj italiano più ascoltato al mondo può scrivere un nuovo capitolo. Con buona pace della (in)stabilità del terzo anello. Locandina da Ufficio StampaHai riempito i palazzetti e ora rilanci con l'annuncio di San Siro nel 2025.

