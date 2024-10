Esperti con un corso di grafica web (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Aperte le iscrizioni al corso Ifts gratuito “grafica web“ in partenza a novembre e fino a settembre dell’anno prossimo, proposto in partnership da Etass, Afol Monza Brianza, Ensolab, eb., British Institutes, VerbaVolant e UniMarconi infopoint Audere. Il corso si terrà presso il centro di formazione professionale “Sandro Pertini“ in via Monte Rosa 10 a Seregno. Un esperto in grafica digitale, con competenze specifiche in Adobe e nella creazione di siti web, è un professionista altamente qualificato che combina creatività, competenza tecnica e capacità di progettazione per realizzare contenuti visivi accattivanti e funzionali. Conosce i principali strumenti di grafica e di prototipazione, utilizzandoli in sinergie per la creazione di siti web altamente professionali. Ilgiorno.it - Esperti con un corso di grafica web Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Aperte le iscrizioni alIfts gratuito “web“ in partenza a novembre e fino a settembre dell’anno prossimo, proposto in partnership da Etass, Afol Monza Brianza, Ensolab, eb., British Institutes, VerbaVolant e UniMarconi infopoint Audere. Ilsi terrà presso il centro di formazione professionale “Sandro Pertini“ in via Monte Rosa 10 a Seregno. Un esperto indigitale, con competenze specifiche in Adobe e nella creazione di siti web, è un professionista altamente qualificato che combina creatività, competenza tecnica e capacità di progettazione per realizzare contenuti visivi accattivanti e funzionali. Conosce i principali strumenti die di prototipazione, utilizzandoli in sinergie per la creazione di siti web altamente professionali.

