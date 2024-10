“È vero, è vero”. Selvaggia Lucarelli interviene su Sonia Bruganelli e la giuria di Ballando con le stelle (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ballando con le stelle, che edizione “chiacchierata”! Le polemiche sul programma condotto da Milly Carlucci non si placano. Dopo l’ultima puntata con il discusso salvataggio di Sonia Bruganelli da parte di Sara Di Vaira si è sollevato un vero e proprio polverone mediatico. Intanto anche Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare della concorrente. Lo scontro tra la giurata e la ballerina Vip ha monopolizzato l’inizio di questa nuova edizione dello show di Rai Uno. La giornalista del Fatto Quotidiano aveva definito Sonia “piccola”, riferendosi alla sua presenza scenica e alle sue esibizioni “modeste”. Bruganelli aveva preso sul personale la critica. Le alla fine hanno siglato una sorta di tregua. Selvaggia ha anche apprezzato l’ultima esibizione della ballerina insieme a Carlo Aloia. Da poco però sono uscite nuove dichiarazioni di Selvaggia su Sonia. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)con le, che edizione “chiacchierata”! Le polemiche sul programma condotto da Milly Carlucci non si placano. Dopo l’ultima puntata con il discusso salvataggio dida parte di Sara Di Vaira si è sollevato une proprio polne mediatico. Intanto ancheè tornata a parlare della concorrente. Lo scontro tra la giurata e la ballerina Vip ha monopolizzato l’inizio di questa nuova edizione dello show di Rai Uno. La giornalista del Fatto Quotidiano aveva definito“piccola”, riferendosi alla sua presenza scenica e alle sue esibizioni “modeste”.aveva preso sul personale la critica. Le alla fine hanno siglato una sorta di tregua.ha anche apprezzato l’ultima esibizione della ballerina insieme a Carlo Aloia. Da poco però sono uscite nuove dichiarazioni disu

