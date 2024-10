Thesocialpost.it - Donna viene soccorsa dopo un incidente: l’ambulanza si schianta e lei muore

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una tragedia stradale ha scosso la provincia di Pisa, dove unaè deceduta in seguito a unche ha coinvoltosu cui era stata trasportata. La vittima, già in condizioni critiche a causa di un precedente, è mortacheè stata coinvolta in un secondo scontro con un furgone. Il primosi era verificato sull’autostrada, tra Pisa Centro e Pisa Nord, dove laera rimasta coinvolta in unstradale. Due ambulanze e un’automedica erano intervenute prontamente per soccorrerla. A bordo di una delle ambulanze, la paziente è stata poi trasportata verso Pisa, quando è avvenuto il tragico scontro tra il mezzo di soccorso e un furgone, tra Pisa e Livorno. Nonostante i tentativi di salvare la, una nuova ambulanza l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale di Cisanello, ma purtroppo è deceduta pocoil suo arrivo.