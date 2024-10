Donna trovata morta: si attendono da due mesi i risultati dell'autopsia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) TRIESTE - Ancora nessuna novità in merito all’esame autoptico sul corpo di Zhanna Russu, la 45enne cittadina ucraina trovata morta lo scorso 17 agosto nel sottotetto di un palazzo in via Fabio Severo dove alloggiava, ospite dell’Ics. Dopo due mesi i risultati dell’autopsia non sono ancora Triesteprima.it - Donna trovata morta: si attendono da due mesi i risultati dell'autopsia Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) TRIESTE - Ancora nessuna novità in merito all’esame autoptico sul corpo di Zhanna Russu, la 45enne cittadina ucrainalo scorso 17 agosto nel sottotetto di un palazzo in via Fabio Severo dove alloggiava, ospite’Ics. Dopo duenon sono ancora

Maria Primerano - trovata morta a Porto San Giorgio : i lividi non sarebbero segno di violenza - I lividi sul corpo della donna, trovata morta sabato scorso in un appartamento di Porto San Giorgio, non sarebbero stati causati da violenze. Si attende comunque il risultato dell'autopsia.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sviene in un cassonetto e viene schiacciata dal camion dei rifiuti : 24enne argentina trovata morta in una discarica - Una situazione era aggravata anche dai farmaci che stava assumendo” ha spiegato il vice capo della polizia, Fernando Reboyras. Nonostante i risultati ancora non sono arrivati, gli investigatori presumono che si tratti della ragazza. Gli inquirenti, seguendo le tracce del suo telefono attivo fino alle 2. (Ilfattoquotidiano.it)

Ragazza trovata morta in casa - spunta un messaggio scritto a mano - Innanzitutto bisognerà attendere i risultati dell’autopsia e dell’esame tossicologico - rinviati a mercoledì per questioni tecniche - per avere la certezza sulle cause del decesso. La vittima si trovava a Porto San Giorgio dal 13 settembre scorso, dove era giunta in treno da Genova e al momento del ritrovamento del corpo era già morta da circa quattro giorni. (Ilrestodelcarlino.it)