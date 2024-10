Ilgiorno.it - Delitto di Garzeno, il paesino dei sospetti: “Pensavamo l’assassino fosse forestiero, ora chiudiamo le porte di casa”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)(Como) – “Per un mese abbiamo atteso con impazienza la verità, chi ha ucciso Candido, e adesso che c’è un nome non riusciamo a credere che sia lui il colpevole”. Non sanno darsi pace a Catasco dove martedì c’erano più giornalisti e inviati tv che abitanti, perché chi lavora era già in Svizzera e gli altri avevano poca voglia di parlare, chiusi incon la stufa accesa. Un dedalo di stradine e soprattutto di scale, come quella che dalladi Candido Montini porta alla piccola bottega chiusa dal 24 settembre scorso, in un intrigo di passaggi che fanno girare la testa e affaticano il passo, un labirinto perfetto tranne per chi è nato e vive qui. Forse per questo gli inquirenti hanno capito subito che la soluzione di quelcosì efferato e insieme così anomalo andava cercata in quel piccolo mondo dove qualcuno, forse, ha imparato anche a uccidere.