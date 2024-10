Daredevil: Born Again, ecco perché Matt Murdock e Wilson Fisk avranno poche scene insieme (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Daredevil: Born Again, ecco perché Matt Murdock e Wilson Fisk avranno poche scene insieme La serie originale Netflix Daredevil non presentava molte scene con Matt Murdock (Charlie Cox) e Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) insieme, il che ha reso il tutto ancora più d’impatto quando i due hanno condiviso lo schermo. Sebbene i fan siano molto emozionati di vedere questi acerrimi nemici riunirsi per la prossima serie Daredevil: Born Again, sembra che il revival di Disney+ adotterà un approccio simile, ma per una buona ragione. “Con questi personaggi, devi sempre avere la sensazione che, se dovessero incrociarsi, combatterebbero fino alla morte”, spiega Cox a Collider. “Sarebbe estremamente esplosivo. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)La serie originale Netflixnon presentava moltecon(Charlie Cox) e(Vincent D’Onofrio), il che ha reso il tutto ancora più d’impatto quando i due hanno condiviso lo schermo. Sebbene i fan siano molto emozionati di vedere questi acerrimi nemici riunirsi per la prossima serie, sembra che il revival di Disney+ adotterà un approccio simile, ma per una buona ragione. “Con questi personaggi, devi sempre avere la sensazione che, se dovessero incrociarsi, combatterebbero fino alla morte”, spiega Cox a Collider. “Sarebbe estremamente esplosivo.

