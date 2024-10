Contromano in superstrada 36. Con il camion nel senso sbagliato rischia di provocare un disastro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Auto, moto, bici, a volte anche asini, perfino in galleria. Ma un camion mai. Almeno fino a ieri. Ieri pomeriggio un autotrasportare ha imboccato e percorso Contromano la Statale 36 al volante di un bilico. Si è immesso sulla carreggiata Sud, quella da Lecco per Milano, ma l’ha percorsa in direzione direzione Nord, verso Lecco. È stato bloccato all’altezza di Civate, fortunatamente prima che provocasse disastri irreparabili e innescasse incidenti. Il camionista, un conducente straniero al volante di un trattore con rimorchio che lavora per conto di una società di logistica lituana, è entrato sulla Milano – Lecco dallo svincolo di uscita per Erba e Como, che ha percorso anch’esso dalla parte sbagliata, nonostante i cartelli di divieto e sebbene si tratti di una strettoia. Ilgiorno.it - Contromano in superstrada 36. Con il camion nel senso sbagliato rischia di provocare un disastro Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Auto, moto, bici, a volte anche asini, perfino in galleria. Ma unmai. Almeno fino a ieri. Ieri pomeriggio un autotrasportare ha imboccato e percorsola Statale 36 al volante di un bilico. Si è immesso sulla carreggiata Sud, quella da Lecco per Milano, ma l’ha percorsa in direzione direzione Nord, verso Lecco. È stato bloccato all’altezza di Civate, fortunatamente prima che provocasse disastri irreparabili e innescasse incidenti. Ilista, un conducente straniero al volante di un trattore con rimorchio che lavora per conto di una società di logistica lituana, è entrato sulla Milano – Lecco dallo svincolo di uscita per Erba e Como, che ha percorso anch’esso dalla parte sbagliata, nonostante i cartelli di divieto e sebbene si tratti di una strettoia.

