Contratti di filiera 19 mld di euro in più | arriva il via libera dell’Europa

Contratti di filiera, 1,9 mld di euro in più: arriva il via libera dell'Europa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Via libera all'autorizzazione definitiva per l'incremento della dotazione finanziaria per i Contratti di filiera nell'ambito del Pnrr dedicati al settore dell'agroalimentare e della pesca e acquacoltura. Lo rende noto il ministero dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste (Masaf). Dopo la Decisione giunta ieri dalla Commissione europea, il ministero potra' procedere allo scorrimento delle graduatorie relative al V bando agroalimentare, con ulteriori 1,83 miliardi di euro, e al I bando per la pesca e l'acquacoltura, con ulteriori 80 milioni. Nei prossimi giorni, i soggetti proponenti dei programmi che, pur presenti nelle graduatorie, non erano stati finanziati con le risorse del Piano nazionale complementare, potranno dichiarare il proprio interesse per l'ammissione al finanziamento Pnrr.

