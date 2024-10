Ilfattoquotidiano.it - Colpito dalla portiera di un auto mentre andava in bici, 35enne morto dopo 10 giorni di coma

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Francesco Caputo,salentino, nella serata di venerdì 11 ottobre si trovava ina Milano quando era statodi una Citroen C3 aperta dal conducente che, – ascoltato dagli agenti – ha riferito di aver controllato gli specchietti e di non aver visto il ciclista arrivare. L’incidente è avvenuto in via Superga all’angolo con via Pietro Marocco. Il giovane aveva noleggiato una BikeMi, il servizio di sharing del comune. Soccorso dal personale del 118 e trasportato al San Carlo in codice rosso, Caputo era inda allora. Martedì sera è stato dichiarato il decesso e, su espressa volontà del ragazzo, i suoi organi saranno donati. Era un ingegnere biomedico. Nei prossimi, la salma del giovane sarà trasportata in Puglia e i funerali saranno celebrati nella suo paese natale Lucugnano (Lecce).