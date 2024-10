Unlimitednews.it - Baroni avverte “Servirà fare qualcosa di straordinario”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Noi vogliamo competere per tutti gli obiettivi; chiaro che contro il Twente non saranno sufficienti delle motivazioni ordinarie,die mi aspetto questo da parte della squadra. Sono gare dove ci sono i presupposti più belli per volerbene”. Queste le parole dell’allenatore della Lazio, Marco, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Twente. “Affrontiamo una squadra giovane che gioca bene a calcio – prosegue il tecnico biancoceleste in conferenza stampa -. Nelle due partite di Coppa ha fatto molto bene, quindi per noi sarà un test difficile, specialmente nel loro stadio. Li abbiamo visti, sappiamo che ci sarà dauna prestazione di altissimo livello dal punto di vista della corsa, del sacrificio, dell’intensità ma anche della qualità. Domani, nelle difficoltà, mi aspetto dalla squadra voglia e sostanza.