Anteprima24.it - Autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta: nei guai i fratelli Fabbrocino e una donna

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNella mattinata odierna, mercoledì 23 ottobre, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, nell’ ambito di un’indagine di polizia giudiziaria in materia di reati fallimentari coordinata da questo Ufficio, hanno dato esecuzione ad un’ ordinanza applicativa di una misura cautelare personale e reale. ln particolare, il G.I.P., su richiesta di questa Procura, ha disposto la misura interdittiva del divieto di esercitare l’attività imprenditoriale per la durata di un anno nei confronti di Antonio(cl. 84), al quale vengono contestati i reati di, dipatrimoniale e documentale, oltre che la sottrazioneal pagamento delle imposte. Risultano, altresì, indagati per i medesimi reati tributari e fallimentari, Giovanni(cl. 48) ed Eleonora DI FLORA (cl.