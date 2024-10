Angelina Mango cancella il tour per problemi di salute: «Non sono riuscita a recuperare la voce» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi». Angelina Mango è costretta a interrompere il suo tour in Italia e all’estero a causa dei problemi di salute che la tormentano ormai da diversi giorni. La vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo aveva dato forfait alle date di Napoli e Molfetta, con la speranza di recuperare rapidamente dalla brutta rinofaringite che l’aveva messa ko. Ma nulla da fare. Dopo una settimana di cure, riposo e terapie, la 23enne è costretta a desistere e con i suoi fan condivide tutta la sua frustrazione. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Gli ultimi giornistata costretta a posticipare le prossime date per via della miache nonancorae ora è il momento di ascoltarmi».è costretta a interrompere il suoin Italia e all’estero a causa deidiche la tormentano ormai da diversi giorni. La vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo aveva dato forfait alle date di Napoli e Molfetta, con la speranza dirapidamente dalla brutta rinofaringite che l’aveva messa ko. Ma nulla da fare. Dopo una settimana di cure, riposo e terapie, la 23enne è costretta a desistere e con i suoi fan condivide tutta la sua frustrazione.

