A Roma si festeggia il Mortadella Day con Valeria Marini e Giorgio Pasotti

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nato per celebrare l’anniversario del 24 ottobre 1661, quando il Cardinal Farnese emise il Bando con cui si stabilivano le regole per la produzione dellaBologna ilDay, giunto alla sua XII edizione, diventa internazionale. LaBologna IGP è, infatti, uno dei simboli gastronomici del Made in Italy nel mondo. Sono ben 74 i paesi in cui viene esportata: dal Brasile ad Hong Kong, dalla Finlandia al Sud Africa, dal Canada alla Nuova Zelanda. E il programma della giornata che si tiene a, al Palazzo Esposizioni, il prossimo 24 ottobre, è proprio all’insegna dell’internazionalità.Day a Palazzo Esposizioni, il programma Si comincia alle 11:00 con il Talk Show “Bologna in the World”.